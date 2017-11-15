毒販半裸開毒趴 見警裝傻「我不識字」

2017-11-15 13:34

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市一名38歲陳姓男子，長期透過通訊軟體販賣安非他命，今年1月才被台北市警方查緝，卻不學好持續販賣，新北市永和分局偵查隊12日晚間前往其住處埋伏查緝，果真在房內查獲252克安非他命以及搖頭丸等二級毒品，陳男遭逮捕時半裸，還耍賴「我不識字，你們的搜索票是不是假的」，警方訊後將陳男依毒品罪嫌送辦，並於今日收押禁見。

警方調查，陳男有毒品前科，獨自在蘆洲區租屋，透過通訊軟體或同志交友軟體販賣毒品，今年1月才被台北市警方查獲販賣毒品，卻不改惡習，持續進貨販賣，警方12日下午持搜索票前往陳男住處埋伏，看到其友人開門，警方見機不可失，進入房內搜索。

陳男當時僅著內褲，正準備跟友人開毒品轟趴，見警衝進來急喊「你們想幹嘛！」警方拿出搜索票表示「我們合法搜索你的住處」，陳男開始裝傻「可是我不識字，怎麼知道你寫的是不是真的」，警方一字一句朗誦給陳男聽後，陳男才束手就擒。

警方在陳男的書桌下找到一只包包，在包裡找到多樣毒品包括安非他命、搖頭丸以及大麻等，共有252克，但陳男被逮後仍不斷胡言亂語，不配合警方調查，警方訊後依毒品罪嫌送辦，昨晚地院裁定收押禁見，警方將持續追查上游，杜絕毒品氾濫。

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