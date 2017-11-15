破獲三峽非法繁殖狗場 救出56隻品種犬、有5隻聲帶遭切除

動保處在非法動物繁殖場內查獲56隻品種犬，場內飼養環境凌亂，犬隻毛髮糾結。（動保處提供）

2017-11-15 13:26

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市動保處14日傍晚接獲郭姓檢舉人通報，三峽區紫新路山區藏匿一處非法繁殖狗場，舍內飼養56隻品種犬，經查證，狗場擅自繁殖犬隻，將依動物保護法處10萬至300萬元罰鍰。

新北市動物保護防疫處處長陳淵泉表示，這處私人狗場藏身在三峽山區，現場堆放多組狗籠，環境淤泥不堪，總計查獲56隻大、中、小型犬，包含柴犬、吉娃娃、貴賓、臘腸、法國鬥牛犬、柯基、獒犬等品種，場內飼養環境凌亂，犬隻毛髮糾結，有脫毛及腳指甲過長情形，並有5隻狗聲帶遭切除。

周姓飼主供稱，5、6年前在新北市土城與人合夥經營寵物店，現場所飼養的犬隻是之前開寵物店結束營業後所留下來的，並非繁殖販賣。目前農舍尚在申請使用執照中，一旦申請通過，將會申請特定寵物業許可證。

陳淵泉說，現場查獲事實與周嫌供詞有出入，明顯避重就輕，動保處查獲配種紀錄，加上周嫌承認5隻幼犬皆為自家犬隻繁殖而來，繁殖證據明確，依動物保護法第25-2條規定，可處10萬至300萬元罰鍰。

另外，農含内查獲有未使用完畢動物藥品、手術器械及醫療器具等，周嫌坦承從事醫療行為，將依獸醫師法第30條處3萬元至15萬元罰鍰，並沒入所用藥械。且所有犬隻均無法提出施打狂犬病疫苗有效證明，將依動物傳染病條例第45條，處3萬元至15萬元罰鍰。