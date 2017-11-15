雜貨店涉吸金4.6億 3姊弟收押提抗告

2017-11-15 13:29

〔記者陳慰慈／新北報導〕陳文鶯、陳文隆、陳文宏姊弟3人，涉嫌在自家於新北市三重區開設的雜貨店為掩護，以代操股票、保證獲利，年息60到83%，游說民眾投資，吸金逾4.6億元，姊弟3人被羈押禁見，另一名主嫌黃崇庭則被通緝，3姊弟日前已對高等法院提出抗告，希望能解除羈押獲交保。

檢調調查，99年起，陳家3姊弟以投資代為操作股票為由，以每單位10萬元，宣稱保證獲利，年息最高達83%，還不定期推出優惠方案，投資者如小孩出國念書或考上私校，均可提供無息貸款，此外，逢年過節還會發放2000元紅包，出手大方不手軟。

因每年均有高獲利，不少投資人覺得太好賺，拿回部分利息後，本金加碼再投入，並「呷好到相報」，親朋好友一個拉一個加入，甚至還自己站出來，在說明會分享，讓這個家族集團7年來，吸引670位民眾掏錢投資，投資者遍布全台，吸金逾4.6億元，直到今年9月發不出利息，投資民眾始知受騙。

據了解，黃男10年前因涉入炒股案被通緝，9月中旬突然消失不見蹤影，3姊弟指稱，黃男常到雜貨店買晚報，雙方熟識後，黃男便誆稱自己在「阿元集團」上班，是股市分析師，可代操股票獲利，3姊弟信以為真，一個接著一個投入資金，喊冤：「我們也是受害者」，但檢調比對3姊弟金流帳戶，認定3人涉嫌重大，8日依違反銀行法向法院聲押禁見獲准。