話不能亂講 「兄弟給你送平安符過去」觸犯恐嚇罪

2017-11-15 12:32

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市林姓男子與女友的表弟黃姓男子，因公司經營問題打官司，去年12月16日開庭時，在台中地檢署13號偵查庭外面，林男竟向黃男恐嚇說：「你回台北小心一點！」之後，又傳簡訊恐嚇「天黑出門記得多注意，過兩天我經過媽祖廟會幫你求個平安符」，黃男深感畏懼而提告，林男否認恐嚇，辯稱是告訴對方壞事不能做，會有報應，台中地院不採信辯詞，依恐嚇危害安全罪判處拘役50日，可易科罰金。

判決書指出，林男於上訴時間地點，出言恐嚇「你回台北小心一點！」，又在同日晚間9時許，用行動電話傳簡訊給黃男，內容為：「天黑出門記得多注意，過兩天我經過媽祖廟會幫你求個護身符」，同年12月19日再傳簡訊給黃男：「我兄弟找不到你，給個新地址吧！給你送平安符過去」。

台中地院審理時，林男辯稱，他說的不是「回台北小心一點！」，而是「台北生意不好做，你回台南去」，至於簡訊內容，他辯稱黃男是他女朋友的表弟，他講話很客氣，簡訊內容是告訴黃男壞事不要一直做，否則會有報應，「兄弟」是指朋友，不是黑道兄弟，黃男不會因短短幾句話而心生恐懼。

台中地院卻認為，依據教育部辭典，「黑道」確實泛指黑道人物，另外，雙方早已因訴訟而不愉快，簡訊所指的「兄弟」可認定是泛指黑道人物，至於求護身符、送護身符等字詞，亦有恐嚇之意，據此依恐嚇危害安全罪判處拘役50日，可易科罰金5萬元，可再上訴。