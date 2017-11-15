OL沒穿內褲被偷拍 怒擋色狼扭送警局

OL（著裙者）發現遭偷拍後，在捷運新埔站1號出口攔下游姓偷拍狼（穿直條紋短褲者），與他拉扯，要他掏出偷拍她沒穿內褲的偷拍影像。（記者吳仁捷翻攝）

2017-11-15 12:32

〔記者吳仁捷／新北報導〕一名妙齡的OL「小珍」晚間搭捷運下班，坐在位置上時，被一名游姓男子偷窺發現到OL沒穿內褲，一路尾隨OL出捷運站，偷拍狼拿起手機偷拍OL裙底，因錄影時發出閃光加上碰到OL大腿內側，OL驚覺遭偷拍，回頭揪住偷拍狼報警，隨後扭送警局；

OL在警局中，堅稱自己沒穿內褲，因為遭偷拍私密處，擔心外洩堅持報案，承辦警方雖對OL為何沒穿內褲有高度興趣，但也不好意思多問，依妨害秘密罪嫌及性騷擾防治法法辦游嫌，擴大追查有無其餘女子受害。

海山警分局調查，23歲妙齡OL居住新北市板橋，她14日晚間從捷運忠孝復興站，搭捷運回新北市板橋住處，途中1名21歲游男趁OL坐椅子時，留下的裙縫，意外發現OL沒穿內褲，私密處若隱若現，游男色慾薰心、見獵心喜，趁OL搭手扶梯時，尾隨這名OL準備伺機偷拍。

偷拍狼眼見OL搭從捷運新埔站下車，從1號出口出站，當OL搭手扶梯時，游男拿出剛買不到一個月的的iPhone 8 手機，開閃燈伸到OL裙底，以錄影模式偷拍，因太過緊張，偷拍時碰到OL大腿內側，OL被偷拍狼突如其來舉動嚇到，回神後驚覺遭偷拍，衝到捷運出口攔住游男，問他在拍什麼，游男轉身想逃，OL大喊「色狼偷拍，趕快幫我報警」，游男想逃跑時，被民眾及趕到員警扭送警局。

游男辯稱，因看到OL沒穿內褲，一時好奇偷拍，透露願跟OL道歉，希望獲得對方原諒；但警方認為，偷拍狼應是看到偷拍後興奮，才想錄影拍下留存；但OL因沒穿內褲，認為私密處遭拍，還被摸到大腿內側，堅持提告；警方將擴大清查游男手機，瞭解有無其餘女子被害。

OL（上）發現遭偷拍後，在捷運新埔站1號出口攔下游姓偷拍狼（下方），與他拉扯，要他掏出偷拍她沒穿內褲的偷拍影像。（記者吳仁捷翻攝）

OL（右1）發現遭偷拍後，在捷運新埔站1號出口攔下游姓偷拍狼（右2），與他拉扯，要他掏出偷拍她沒穿內褲的偷拍影像。（記者吳仁捷翻攝）

OL（下方）發現遭偷拍後，在捷運新埔站1號出口攔下游姓偷拍狼（上方者），與他拉扯，要他掏出偷拍她沒穿內褲的偷拍影像。（記者吳仁捷翻攝）