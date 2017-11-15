竹南警察「鷹眼」 接連緝獲毒蟲

苗栗警方昨日在造橋鄉逮捕一名泰國籍男子持有26包毒品。（記者鄭名翔翻攝）

2017-11-15 11:59

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣竹南大山派出所副所長林文政與警員柯志和昨日執行巡邏勤務時，在造橋鄉發現一名46歲泰國籍的宋姓男子騎機車講電話，形跡可疑，於是上前盤查，宋男看到警察，神色慌張冷汗直流，警方遂上搜查機車，果然在機車置物箱內發現一個黑色側被包，裡頭藏有26包二級毒品安非他命及現金6萬8千4百元，當場依「毒品危害防制條例」將他逮捕。

警方找來翻譯人員了解，才知宋男從泰國來台依親，他坦承除了自己吸毒之外，也打算將毒品販賣給在台灣的泰國同鄉，所幸被警方眼尖查獲，避免毒品流通於移工間。訊後依「毒品危害防制條例」罪嫌移送偵辦，並將持續追查毒品來源。

無獨有偶，日前竹南警分局偵查隊於造橋鄉台13線巡邏時，發現有並排違停車輛，素來善於認人的「鷹眼」小隊長張登輝一眼認出違規車輛的駕駛為有竊盜及毒品前科的徐姓男子，當下率警員上前盤查，一開始徐男還很鎮定，自恃警方搜不出違規物品，警方來回搜查全車都未查獲違禁品，但眼尖的張登輝意外在發現車子駕駛座上方，發現一條線頭，抽出一看是個玩偶，翻開後竟發現裡頭夾藏海洛因、大麻等毒品，當場依現毒品現行犯逮捕。檢方訊後依違反毒品危害防制條例，裁定徐嫌1萬元交保。

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苗栗一名泰國籍男子將毒品藏於背包內，置放於機車置物箱中。（記者鄭名翔翻攝）

泰國籍宋姓男子將毒品藏在機車車廂內的側背包裡。（記者鄭名翔翻攝）

苗栗警方昨日在造橋鄉逮捕一名泰國籍毒蟲。（記者鄭名翔翻攝）

苗栗警方昨日在造橋鄉逮捕一名泰國籍毒蟲。（記者鄭名翔翻攝）

苗栗縣竹南分局偵查隊日前也查獲一起毒品案。（記者鄭名翔翻攝）