用賣家的帳戶騙買家 害7人帳戶被凍結

2017-11-15 11:56

〔記者張瑞楨／台中報導〕喜歡在臉書上購物的讀者注意了！台中市23歲男子陳志翔，在臉書上賣球鞋、演唱會門票等商品，同一時間他也透過臉書買東西，收到商品卻不付帳，而是把賣家的帳戶，拿去詐騙買家，害得賣家的帳戶被列為詐欺警示帳戶，已知有19人受騙，其中7名賣家的帳戶被凍結，其犯罪手法值得揭露供社會參考，台中地檢署今天依詐欺罪起訴，並聲請沒收不法所得10萬6000餘元。

起訴書指出，23歲的陳志翔目前羈押中，其犯罪手法，是從去年10月起，他在臉書上賣手機、球鞋、夏慕尼餐廳與西堤餐廳的餐券，以及五月天、周杰倫演唱會的門票，但實際上他卻沒有這些商品，總計騙了7萬2000餘元，另一方面，他也透過臉書等管道，向賣家購買價值3萬3000餘元的手機、牛肉片與魚、木藝品，卻不給錢，還盜用賣家的帳戶「買空賣空」。

陳志翔的犯罪手法，舉例而言，起訴書指出，他在今年5月間，先向廖姓賣家佯稱要買1000元的木藝品，廖男提供匯款帳戶給陳男，陳男卻把廖男的帳戶，拿來詐騙買家，他向陳姓、鍾姓女子等人兜售餐券，卻是請買家把錢匯款到廖男的帳戶內，陳女與鍾女等買家共匯款7500元到廖男帳戶內，陳志翔再向廖男謊稱，多餘的錢是他賣基金匯款錯誤，廖男中計後，與陳志翔面交木藝品，把木藝品與多出的款項6500元，一併交給陳男。

陳男食髓知味，又二度利用廖男的帳戶行騙，另外，今年5月21日，他透過臉書向邱姓女賣家買冷凍魚貨與牛肉片共1500元，同一時間，他又向楊姓買家謊稱要賣手機9500元，卻把邱女的帳戶，拿來向楊姓買家行騙，他請楊姓買家把9500元匯款到邱女的帳戶，再向邱女謊稱他「轉售基金無法分開匯款」，與邱女面交魚貨與牛肉片時，把多出的8000元一併拿給他，至於買手機的許姓賣家，根本就沒有收到手機，而是在5月23日收到一箱臭掉的魚貨，陳志翔透過上述手法詐財，害得廖男與邱女等共7人的帳戶，被列為警示帳戶而凍結。

陳志翔從去年10月騙到今年5月，受害人開始「肉搜」他，他刪除臉書帳戶躲避，但仍無法改變詐欺習性，今年7月底又上網故技重施，向楊姓賣家詐騙手機，拿了手機卻不付帳，而是向其他買家兜售周杰倫演唱會門票，再請買家把錢匯款到楊姓賣家的帳戶內，警方於今年9月5日拘提他，法院裁定准予羈押至今，台中地檢署今天依刑法339條之4第1項第3款以網路傳播工具詐欺罪起訴。