中壢警分局防震 36年首度大整修

中壢警分局配合防震補強工程，進行36年來首度大整修。（記者李容萍攝）

2017-11-15 11:30

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市多處老舊警察機關「動」起來防震，只因大地震來時，人民保母也怕怕！中壢警分局今年10月初大興土木，展開廳舍建物結構的梁柱桿件耐震度不足的防震補強工程，由內政部警政署補助4500萬元分兩階段整修，這也是中壢警分局繼36年前所啟動的大規模整修，預計明年5月完工後，讓基層員警有感，藉此強化警察執勤效能；同時工程也針對外牆進行景觀美化的拉皮，為民眾打造更友善的洽公環境。

只是，中壢警分局廳舍原本狹窄、不敷使用，加上桃園市長鄭文燦之前也宣布有意啟動中壢警分局搬遷計畫，此次光整修未擴建，長達8個月的施工（辦公）黑暗期，也引起基層議論是否浪費公帑。

對此，桃園市警局後勤科科長陳靖平表示，921大地震之後，內政部營建署曾陸續指派結構、土木檢測全台警察機關廳舍的耐震度，其中，桃園市有18處警察機關列案管制需進行防震補強，工程經費全由內政部買單、不做還不行。

桃園市這18處警察機關包括桃園警分局青溪派出所、龜山警分局龜山、迴龍、大坑派出所、楊梅警分局和所屬埔頂派出所、八德警分局四維派出所、大園警分局新坡、竹圍派出所、中壢警分局和文化派出所，以及大溪警分局和三層、福安、三民、霞雲、百吉派出所及慈湖分駐所。

其中，大溪警分局和三層派出所、四維、大坑、迴龍、埔頂等派出所因配合拆建或搬遷未進行防震補強工程外，其他均已完工或進行中，希望讓員警有安全優質的工作環境，又如楊梅警分局今年初已完成防震補強工程，毗連廳舎均加裝制震阻尼器，共花了2166萬元加強防震力，畢竟大地震什麼時候會來，沒人能事先知道。