竹東少女姦殺焚屍案高院更一審首開 被告沉默不語

2017-11-15 10:45

〔記者項程鎮／台北報導〕新竹縣男子林春雄夥同女友黃曉雲和三惡煞虐殺輕度智能障礙的14歲邱姓少女，隔天竟潑汽油焚屍，最高法院撤銷林男等人遭高等法院判處無期徒期到20年徒刑不等刑度後，高院更一審上午首度開庭，因本案為性侵殺人案，庭訊內容不公開，林男等人離開法庭後面無表情、不發一語，隨即搭囚車離去。

林春雄不滿女友黃曉雲遭輕度智能障礙的14歲邱姓少女辱罵「幹」、三字經，2015年5月17日晚間7時，竟找黃女和同事虐打邱女，林男不僅對她指侵，還指揮同事性侵邱女，5人將遭虐死的少女棄置竹東大橋下，還到卡拉OK歡唱，隔天竟潑汽油焚屍。

檢方依殺人等罪對林男5人均求處死刑，一審以尚有教化可能，判五嫌均無期徒刑，高等法院今年3月依傷害致死、強制性交等罪，判主嫌林春雄、共犯陳哲儒無期徒刑，古志強28年、黃女20年、何文軒20年。

高院合議庭指出，林春雄等5人表明願意賠償被害家屬近1100萬元，除林春雄、陳哲儒2人仍因犯行重大均判無期徒刑外，何文軒案發後還試圖打電話救邱女，黃女等人犯後均表達悔意，經台大醫院鑑定認為五嫌智能屬中低程度，容易衝動、欠缺控制能力，因此將黃女、古嫌、何嫌均從無期徒刑酌減刑期改判，上訴後，最高法院認為案情仍有疑點，撤銷發回高院更審，高院更一審上午首度開庭。