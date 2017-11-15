七旬老婦陳屍家中 疑涉案水電工轉列殺人罪被告

2017-11-15 10:39

〔記者謝君臨、鄭景議／台北報導〕北市松山區昨日發生一起強盜殺人案，一名73歲莊姓老婦在新東街住處被人砍死，警方根據監視器約談一名33歲黃姓水電工，並查扣他工地的一批工具，以及家中床下的6萬元；昨晚10時許，黃男至台北地檢署應訊，檢方訊後認為黃男涉嫌重大將他轉列殺人罪被告當庭逮捕；根據刑事訴訟法規定，檢警需在24小時內補強證據，而後再將黃男移送北檢複訊，不排除向法院聲請羈押。

檢警調查，莊姓婦人昨晨被女兒發現陳屍家中廚房，全身多處刀傷，死亡時間超過1天，且家中保險箱遭鋸開，遭盜走50萬元現金。

檢警勘查現場，發現莊婦倒臥廚房內，左肩及胸口有10多處刀傷，右手背有鈍器傷，左胸口刀傷疑為致命傷，確切死亡時間仍待查；此外，莊婦屋內的保險箱遭破壞，但住處的門鎖為指紋加密碼鎖，鎖及門窗都未遭破壞，也未發現凶器。

警方調閱監視器，發現從12日到昨日上午發現莊婦陳屍的這段期間，除莊婦女兒及黃姓水電工外，無其他人進出，女兒僅短暫停留2分鐘，但黃男在12日下午3時起至晚間9時，在莊婦屋內整整待了6小時，懷疑黃男涉有重嫌。

黃姓水電工昨向警表示，有到莊婦家施工，但否認行凶，警方懷疑黃男僅裝設無線監視器及配電盤，卻從12日下午3時裝到晚間9時才離去，時間不合理，昨查扣黃男裝修用的工具送驗比對，因黃男施工時戴著手套，屋內採證不到黃男指紋，案情陷入膠著。

此外，警方昨在黃男家中床底下發現現金6萬元，但黃男表示這僅是工程款，否認這是他從死者保險箱取出的贓物。

昨晚10時許，黃男離開分局前往北檢，雖然他否認行兇，檢察官仍認為黃男涉嫌重大，因目前僅有監視器的間接事證，搜出的現金也無法證明為莊婦所有，缺乏直接事證，為補強相關證據，檢察官將黃男當庭逮捕，成為殺人罪被告，要求警方將他帶回分局持續釐清，並在24小時內補強證據。