必翔非常規交易案 2董座分別5百萬、1千萬交保

必翔實業創辦人伍必翔（中）。（資料照）

2017-11-15 09:33

〔記者錢利忠／台北報導〕上市輔具大廠必翔實業創辦人伍必翔、伍的前妻蔣清明，先前才因被控炒作必翔股價而遭搜索；針對必翔子公司揚明實業曾借款給中國寧波天一智能電池公司所涉非常規交易，台北地檢署昨發動第二波搜索，兵分6路搜索並約談伍必翔、蔣清明、伍的兒子伍俊瑋、必翔前副總張嘉祐、會計主管李傳麒等7名被告，另約談8名證人。

今凌晨訊後，伍必翔被依違反證券交易法，諭令500萬元交保；蔣清明1000萬元交保；張嘉祐200萬元交保，限制出境、出海及住居。

檢調調查伍必翔、蔣清明所涉前案炒股案，逐筆核對必翔董監事及財務主管名下金流及銀行水單後，查出必翔子公司揚明實業，去年曾以預付款之名，多次匯款給寧波的天一智能，天一之後就以相同帳戶，以「往來款」或「還款」名義匯款給必翔的中國總管理處副總戴佳瑀。

檢方清查必翔旗下相關子公司金流發現，去年9月間，揚明實業、天一智能及戴佳瑀等三方，資金私下往來頻繁；且今年4月間，證交所查出必翔實業的財務報表，涉嫌隱匿子公司揚明借款給天一公司7.49億元的事實，其中疑涉財報不實並隱匿非常規交易。

檢方調查，去年9月26日，揚明曾透過中國建設銀行平湖支行營業部帳戶，同一天匯款人民幣300萬、500及2000萬元，匯至天一公司的中國銀行寧波市海曙支行營業部，匯款單上註明是「預付款」；3天後，天一則透過相同帳戶匯給戴佳瑀在中國招商銀行上海分行的古北支行帳戶，資金用途附註為「往來款」。此外，天一另有多筆匯給戴佳瑀的款項，用途註明為「還款」。

檢方查出，天一是一人獨資的公司，資本額僅500萬人民幣，不排除必翔透過子公司借款給中國業者等方式，間接掏空公司款項或作假帳；另將清查必翔子公司與天一智能公司之間的關係，釐清有無涉及隱匿關係人交易等不法。