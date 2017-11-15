邱太三頒獎「土豪哥」爸 親切互動為朱仁才打氣

朱仁才在桃園更生保護年度大會上，安排永平工商學生到場賣力演出，為法務部做足面子。（資料照，記者周敏鴻攝）

2017-11-15 10:26

〔即時新聞／綜合報導〕被網友封為「土豪哥」的朱家龍去年底因在W飯店開毒趴，導致郭姓女模用毒過量死亡，至今仍在收押中，朱家龍的爸爸朱仁才在桃園更生保護年度大會上，安排永平工商學生到場賣力演出，為法務部做足面子，並接受邱太三頒獎。

《壹週刊》報導，朱仁才是永平工商董事長，也是更生保護會桃園分會的主任委員，一名官員透露，去年11月還沒發生毒趴案時，朱仁才接下承辦大會的重任，結果不到一個月，就爆發毒趴事件，原本大家以為朱仁才不會出面籌辦會議，但他親自參加，還提供各項支援。

報導指出，朱家龍出事後，朱仁才都沒有到看守所探監，但他對法務部的事絲毫不敢怠慢，面對週刊採訪，他僅說對兒子的看法就像是他從事更保工作一樣，是更保之愛，永不放棄。

這幾年朱仁才推展更生保護有功，上週三在桃園更生保護年度大會上，法務部長邱太三親自頒發獎牌給朱仁才，雙方互動親切，朱仁才上台時，邱太三遠遠的就伸出手，像是在迎接久違的老朋友，用力握住朱仁才的手後，還以左手掌輕拍朱的右手，兩人輕聲寒暄，朱笑得開心，離開舞台時，邱太三再度握手輕拍朱仁才，像是在為他打氣。一名官員透露，大家都知道朱仁才為兒子的事傷心難過，幾乎都不在他面前提起。

週刊詢問邱太三和朱仁才是否為舊識？法務部保護司司長羅榮乾表示，朱仁才在2009年開始擔任更保桃園分會主委，推動更生保護業務，不但出錢還出力，表現優異才會表揚，不能因為他的兒子就被另眼看待，但不清楚邱太三和朱仁才是否為舊識。