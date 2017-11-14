政委將召開酒駕鞭刑討論會 司改會：強烈反對！

據曾受過「鞭刑」的親歷者表示，「那種疼痛無法形容，如果有比『慘』程度更深的形容詞，就該用那個詞。」（歐新社）

2017-11-14 23:47

〔記者溫于德、項程鎮／台北報導〕多次酒駕遭吊銷駕照的34歲金錢豹酒店上班顏姓女子，14日凌晨酒駕撞死騎機車的陳姓烘焙師，使酒駕肇事問題再度引發社會關注，日前民眾上「公共政策網路參與平台」提案酒駕累犯處鞭刑，已順利成案，政務委員唐鳳訂於12月1日借用財政部所屬辦公室開會討論，但不少法界人士強烈反對酒駕鞭刑。

民間司改會執行長高榮志指出，堅決反對政府為鞭刑召開會議；他說，鞭刑的白話文就是「肉刑」，基本上此舉已違反國際公約中之「殘忍而不人道」的行為，也牴觸現代法治國家精神．綜觀世界現仍有鞭刑之國家大多屬「專制或獨裁」，但台灣是民主國家，「所以我們當然反對」。

高也分析．一旦鞭刑不幸在台上路，恐將蔓延以暴制暴的社會風氣，恐非民眾樂見；他最後說，具有威嚇力的刑法包括三個重要因素，「抓對人、懲罰迅速與罰責夠重」，因而建議執法單位就此三方面努力，而非花心力討論鞭刑。

有法官私下表示，很難想像鞭刑會在台灣執行，這不但是民主法治的倒退，也讓人重回帝制時代的國家血腥暴力，台灣追求民主法治幾十年，成果已逐漸顯現，難道要走回頭路？

全世界目前有30個國家或地區有鞭刑，包括新加坡、卡達、沙烏地阿拉伯、印尼亞齊省、伊朗等，多為英國前殖民地。

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