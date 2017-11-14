男疑欠賭債被押痛毆送醫不治 2嫌投案遭收押

2017-11-14 22:44

〔記者黃良傑／高雄報導〕一名黃姓男子疑因財務糾紛躲藏，被詹姓嫌犯透過友人於10日誘出，再押至鼓山區青海路與馬卡道路路口旁空地，由盧嫌夥同綽號阿偉及另一真實姓名不詳男子到場，涉嫌將黃男毆打重傷，經送醫2日後不治，詹、盧2嫌向警方投案，檢方今晨裁定收押。

警方指出，詹嫌（29歲）與盧嫌（19歲）昨向偵查隊自首，供稱他們因與被害人黃男有職棒簽賭200萬元債務糾紛，黃男不還錢且避不見面，詹嫌透過友人於10日上午5時許，將黃姓被害人誘出再押至鼓山區青海路與馬卡道路路口旁空地。

盧嫌再夥同綽號阿偉及另一真實姓名不詳之男子到場，教唆該2人持預先準備的鋤頭柄毆打，造成被害人休克，肺部挫傷、肢體多處骨折等，經送高雄榮總急救至12日下午不治。

詹、盧2嫌到案後，檢警組成專案小組偵辦，今天凌晨訊後將2嫌解送高雄地檢署，檢察官聲押2嫌獲准，警方擴大偵辦，持搜索票到嫌犯供稱的聚集地點某檳榔攤搜索，找出犯案兇器，並調閱監視器、手機通聯等通訊資料。

據了解，死者先是被誘騙至屏東枋寮分局對面咖啡店，隨後遭人押至高雄暴力毆打重傷，送醫急救2天後傷重不治，家屬不相信死者簽賭惹殺機，懷疑是毒品買賣糾紛導致，質疑生前被注射不明藥物，檢方表示將再複驗釐清。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆