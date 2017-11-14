11/14 大樂透、今彩539頭獎 均摃龜！

2017-11-14 22:26

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（11月14日）開獎的第106000095期大樂透，頭獎摃龜；第106000272期今彩539，頭獎也摃龜。

第106000095期大樂透中獎號碼為：「05、15、24、25、44、47，特別號：45」，頭獎摃龜；貳獎共2注獲得，每注可得150萬2009元；參獎共32注獲得，每注可得5萬7527元；肆獎共80注獲得，每注可得1萬4792元；伍獎共1331注獲得，每注可得2000元；陸獎共1939注獲得，每注可得1000元；柒獎共1萬9184注獲得，每注可得400元；普獎共2萬5500注獲得，每注可得400元。

第106000095期49樂合彩中獎號碼為「05、15、24、25、44、47」，四合共2注中獎，每注可得20萬元；三合共82注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2727注中獎，每注可得1250元。

第106000272期今彩539中獎號碼為「01、02、14、20、37」，頭獎摃龜；貳獎共167注獲得，每注可得2萬元；參獎共5483注獲得，每注可得300元；肆獎共6萬600注獲得，每注可獲得50元。

第106000272期39樂合彩中獎號碼為「01、02、14、20、37」，四合摃龜；三合共85注中獎，每注可得1萬1250元；二合共4075注中獎，每注可得1125元。

第106000272期3星彩中獎號碼為「808」，正彩共66注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第106000272期4星彩中獎號碼為「5875」，正彩共8注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」