超強校友當導師、全英語授課 台北工專明年強勢回歸

2017-11-14 23:16

〔即時新聞／綜合報導〕技職佼佼者台北工專將於2018年起捲土重來！國立台北科技大學將在明年開設五專部，除了施行全英語授課之外，每個學生都有一個班級導師與企業界校友導師，但目前規劃只開一個科別，且只收30人上課。

根據《華視》報導，台北工專第一屆將於明年開班授課，招生採取菁英制，開設「智慧自動化科」，只收30個學生並全英語授課，目前正在各國中校園進行家長說明會，為了吸引能上前三志願的學生前來就讀，祭出放棄建中，就領100萬獎學金的就學好康。

報導指出，台北工專將施行「一徒二師制」，每位學生都可分派到一位校園裡的導師，以及一位企業界導師，目前所知的企業導師有和碩董事長童子賢、億光電子董事長葉寅夫，計畫讓企業界校友讓小學弟、小學妹們薪火相傳，到了專五還能出國競賽、實習。

根據《聯合報》報導，教育部政務次長姚立德於今年5月2日公開表示，已說服國立台北科技大學、虎尾科技大學與高雄應用科技大學開設五專部，姚認為，台灣過去在專科教育下所培育的中階工程師們，現今都是「產業中階主力」，目前台灣很需要新生的中階工程師。

據悉，1949年由「台北工業職業學校」升格的「台北工業專科學校」，在1994年改制為「國立台北技術學院」，又於1997年正式更名為「國立台北科技大學」，目前國內有超過10%的上市、上櫃公司，內部中、高階主管都是台北工專的畢業校友。