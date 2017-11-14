吊照仍酒駕！撞死烘焙師 金錢豹酒店小姐收押

2017-11-14 22:07

〔記者楊政郡／台中報導〕14日凌晨1點左右，34歲在金錢豹酒店上班的顏女酒後駕駛白色賓士，疑似在台中市文心路與西屯路口闖紅燈，撞死騎機車的陳姓烘焙師，肇事後逃逸數百公尺，車子故障被警方盤查，顏女一度否認她駕駛，警方戳破謊言，對其酒測值達0.46，且發現是第3次酒駕，檢察官訊問後以有再犯及逃亡之虞，向法院聲請羈押獲准。

台中地院值班法官表示，顏女肇事逃逸、致人於死，嫌疑重大，有逃亡之虞，其行為嚴重影響社會治安，裁定准於收押未禁見。

據檢警調查，顏女是金錢豹酒店小姐，在104有酒駕肇事紀錄，導致對方受傷，105年又酒駕被查獲，監理單位在今年5月起裁罰吊銷駕照，吊銷期間又發生酒駕撞死人，且有肇事逃逸之虞。

據警方指出，14日下午顏女在警局情緒崩潰，得知這次撞死人很可能要入獄，抱著母親下跪痛哭。

檢察官翻開顏女的肇事記錄，顏女無照還繼續酒駕，這次還撞死人，為防止她再犯，及未來傳不到案，也有逃亡之虞，聲請羈押。

據警方調查，有目擊者說，肇事賓士車疑似連續闖紅燈，在文心、西屯路口撞上機車騎士。據悉，陳姓騎士是烘培師，下班才騎機車回家，當場沒呼吸心跳送醫不治，賓士車一度滑行，回穩後又直行逃逸。

據警方調查指出，他們是在案發現場約600公尺處，發現故障的賓士車，當時有李男（25歲）、林男（29歲）在推車，顏女（34歲）則坐在副駕駛座，警方盤查時3人一致聲稱駕駛是一名綽號「小胖」的男子，撞車後就跑掉，把他們3人留在現場。但警方調閱路口監視器，一度發現3人從賓士車下來後，顏女又到駕駛座，李男、林男則在後推車，後來又停車，顏女轉到副駕駛座，並沒看到「小胖」之人。

另有目擊者證稱，當時肇事駕駛是女性，顏女見難以狡辯，才坦承是駕車，酒測值達0.46毫克，觸犯公共危險及肇事逃逸等罪。