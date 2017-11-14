獨家》新北新月橋牽引道 單車撞單車1死

新月橋新莊端牽引道坡陡成螺旋狀，上個月底發生單車碰撞意外，造成一名騎士顱內出血死亡。（記者何玉華攝）

2017-11-14 19:25

〔記者何玉華／新北報導〕新北市河濱公園單車道普及，並串連近幾年打造的景觀橋，其中以新月橋最知名，但新月橋新莊端牽引道坡陡成螺旋狀，造成視線死角，上個月底傳出2輛單車疑因視線不良，在轉彎處相撞，造成騎士倒地送醫，其中一人因顱內出血，隔天不治，引起民眾對單車道公共安全的關切。

立法委員江永昌接獲民眾陳情，指新月橋牽引道日前發生單車死亡車禍，一名婦人牽車下坡，因為視線被橋上附屬物遮住，遭後面騎車的年輕人撞上；經向警、消追查，確認上個月底，新月橋連接新莊舊街的牽引道發生單車碰撞意外，婦人倒地送醫，因顱內出血，隔天清晨宣告不治。根據警方資料，雙方分別騎車上、下坡，才釀成意外。

江永昌指出，牽引道通常坡陡、止滑弱，牽車時常被往下拖，不易控制，加上若有視線死角，恐會威脅公共安全；由於騎單車已是普遍的活動，加上新北河濱車道廣，希望主管機關重視安全預防。

記者實際走訪，發現有民眾無視「牽引道禁止騎乘」告示，仍騎車上下坡；記者牽車下坡，感受止滑剎車不易，頻往下衝；上坡在轉彎處，若未注意上方車輛騎乘下坡，一旦來不及閃躲，有發生意外之虞。

高灘地工程管理處副處長林宏政說，牽引道都有告示要求禁止騎乘，設施是否影響視線將派人巡查、改善，因鋪面考量電動輪椅等無障礙設施，不能使用階梯式坡道，將檢討如何提高鋪面的摩擦力，降低風險。