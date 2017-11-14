女子心情差蹲坐海邊 熱心警即刻救援

2017-11-14 18:54

〔記者曾健銘／欣北報導〕新北市新莊警分局瑞平派出所警員黃金輝、詹金昇日前巡邏時接獲報案，指稱林口海邊有名女子疑似想輕生，獨自蹲坐在海邊，衣服已被濺濕，險象環生。2人在5分鐘內火速趕抵現場，經百般安撫總算將女子勸回岸上，警員還特地向社區居民借來女性衣物供她換洗，避免著涼，貼心舉動讓女子不禁潸然淚下。

警方事後聯繫上女子家屬，家屬向警方說，女兒最近心情低落，當天獨自跑出門，沒想到跑到海邊，險些發生意外，幸虧有熱心民眾主動關切，警員又迅速趕到現場，才避免悲劇發生，讓家屬非常感激。

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