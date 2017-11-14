守護長輩「行的安全」 基警贈閃亮亮手環

2017-11-14 20:30

〔記者吳昇儒／基隆報導〕長輩們喜歡在清晨或深夜外出運動，但常常因為駕駛視線不佳發生事故。基隆市警察局交通隊特別購置1000組閃亮手環，要送給長輩們，讓他們出門運動時戴在手上，在視線不佳的環境裡也能「閃亮亮」，讓汽機車駕駛可以清楚看見，以免發生危險。

交安組長李文雄說，只要到「基隆市警察局交通隊」臉書社群網頁按讚、分享文章並標註3個好友（或持65歲以上基隆市市民身分證），即可於週一至週五每天8～17點上班時段，到交通隊交安組免費領取2條閃亮手環，希望能為銀髮族的用路安全提供多一層保障。

交通隊長賴國隆說，基隆市全市人口數為37萬2105人，65歲以上高齡者計有4萬9134人，所占比例13.2％，高於全國平均；而高齡行人交通事故死亡人數103年3人、104年1人、105年5人、106年（1至6月）3人，共計12人，占整體行人死亡事故21人57.14％。為確保高齡者用路安全，降低事故發生，呼籲駕駛人行經路口、行人穿越道前，務必減速慢行，禮讓行人先行通過，市警察局也響應警政署頒訂「106年度護老交通安全專案計畫」，

賴國隆說，駕駛人行經路口不禮讓行人及行人不依規定穿越道路等違規，近期也將列為執法取締重點，希望所有用路人共同遵守規定，人車各行其道、相互禮讓，營造優質道路環境。