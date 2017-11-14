開烘焙坊圓夢卻遭酒駕女撞死 網友不捨留言

2017-11-14 17:36

〔記者許國楨／台中報導〕台中市雅妃烘焙坊陳姓老闆今天凌晨騎車外出到賣場購買烘培器材時，行經路口被酒駕又闖紅燈的顏姓女子撞死，案發後父親接獲通知到派出所，神情哀戚，不敢相信兒子就這麼走了，烘焙坊稍早也在臉書發出沉痛聲明，表示「因主廚Ben在今早車禍身故，雅妃烘焙坊即日起歇業，感謝各位過去的愛戴和喜愛主廚的甜點。」短時間隨即湧入2000多名網友留言，表達不捨。

據了解，今天凌晨不幸被酒駕女開車撞死的陳男，在經營烘培坊前是空軍中士退伍，因大學時期的女友喜歡吃甜點因此對烘培產生興趣，退伍後先在夜市賣麵包，前年才選在西屯區寧夏路開店面，當時烘培坊開業時還接受台中市榮服處安排的採訪，闡述創業的心路歷程時，他以在軍中學到的信念「誓死也要達成任務」、「做好眼前該做的事」，勉勵其他退伍後想創業的官士兵，利用軍中磨練出的抗壓性，克服創業的挫折。

正因秉持著這股信念，陳男製作出的成品外觀品質兼具，除了好吃被顧客盛讚，外型也是美不勝收，他也製作「星座蛋糕」系列，每個造型都非常童趣且雅致，專業獲得顧客許多讚賞，多數人更是對他的貼心和細心，留下深刻印象，並留下五顆星留言「老闆真的很用心，用心做甜點、用心介紹、用心記下客人，真的好厲害！」沒想到因顏女的酒駕讓陳男與家人天人永隔。

陳男父親接到警方通知趕到警所時數度落淚，神情十分哀戚，烘焙坊的鄰居說，陳男為人客氣又認真，很多糕點都是獨創的，獲得很多消費者喜愛，沒想到僅因外出買烘焙器材就被可惡的酒駕女撞死，令人惋惜。

至於陳男所經營的烘焙坊稍早也在臉書發出沉痛聲明，表示「因主廚Ben在今早車禍身故，雅妃烘焙坊即日起歇業，感謝各位過去的愛戴和喜愛主廚的甜點，粉絲頁不會做任何回應，謝謝大家！」短時間湧入2000多名網友表達不捨，有網友留言說「一個努力生活，為了夢想的人，就這樣被廢物奪走生命，奪走目標，非常氣憤！」

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