移民署國門系統爆賄 涉弊標案金額8.7億

2017-11-14 16:58

〔記者吳政峰、謝君臨／台北報導〕台北地檢署與廉政署103年接獲檢舉，指移民署發包自動通關系統等標案涉賄，檢廉監聽3年，認為至少4起標案有問題，金額高達8.7億元，13日發動上百人搜索，並約談17名被告，訊後以移民署前移民資訊組長施明德等11人涉案，諭令30至100萬元交保。

據悉，4起弊案分為移民署服務站終端電腦設備更新案、陸客來台線上申請平台及入出國查驗系統、外網安全節能終端設備、入出國查驗暨自動通關系統，總價高達8億7590萬元，其中屬陸客線上申請系統7.7億元價金最高。

檢舉人指出，施明德疑與廠商有對價關係，先讓有意得標的廠商找來無意投標的業者，共同組成3間廠商圍標，標案成立後，再讓有意得標的廠商以最低標雀屏中選。

不過包含施明德等17名被告，13日全數否認指控，但北檢未採信，諭令其中11名被告交保，餘6名暫請回。

時任移民署長的謝立功表示，與施明德無私交，印象所及，施的資訊專業能力很強，署內不少系統採用他的規劃，當年接獲弊端訊息，隨即轉報政風單位，後以查無實據結案，沒想到時隔多年再爆。

謝立功指出，資訊系統採購案不只資訊組負責，亦有秘書室與外部學者專家等單位參與，無從研判哪個環節可供上下其手。

他建議，既然國門系統已傳出採購弊端，政府應馬上檢查系統有無問題，避免資料外洩，另也呼籲政府檢視「採購法」，看看能否把人為影響因素降到最低。