1111全台瘋網購 通緝犯臉書直播賣LV仿品栽了

2017-11-14 16:31

〔記者許國楨／台中報導〕因毒品等案遭通緝的謝姓男子，逃亡期間不低調，竟毫不避諱直接以本人面目，在臉書直播台主持拍賣，誆稱是平行輸入水貨，大賣知名品牌的服飾、手錶等仿品，高調行徑被警方盯上，昨晚上門查緝，當場查扣400餘件仿品，同時在其車內查獲安毒等證物，初估侵權市值高達上千萬，訊後全案依違反商標法等罪嫌送辦。

1111購物節全台瘋網購，保二總隊刑警大隊偵二隊針對網拍詐欺等不法行為執行網路巡邏時，發現有槍砲、懲治盜匪、組織犯罪、毒品、恐嚇取財、妨害自由、詐欺、竊盜等刑案紀錄的40歲謝姓男子，在社群網站臉書平台利用本身姓名帳號名稱，以直播方式公開販售仿冒LV等知名品牌的商標商品，並詐騙民眾稱其販賣商品為平行輸入水貨，以市價3折價格網拍。

由於謝男直接以本人面目在直播台主持拍賣，行徑大膽毫不避諱，警方查出他目前仍因涉及偽造文書、竊盜及毒品等案件遭通緝，進一步鎖定其位在彰化縣溪湖鎮的直播處所，昨晚趁著直播台開播前，持搜索票前往查緝，當場逮捕謝男及其員工共4人，查扣各式知名品牌手錶、服飾、靴鞋商品等仿品400餘件，以及進出貨文件。

警方同時在謝男車內，查獲安非他命2包（16.8公克）及吸食器1組。謝男供稱，因缺錢購毒，搭上最近很夯的網路直播平台熱潮，自淘寶網購入大量仿品後再網拍牟利，警方初估這些仿品侵權市價高達上千萬，訊後將全案依加重詐欺、商標法等罪嫌送辦。

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