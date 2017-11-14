三太子引路！男搭小黃運毒「起乩」 被送進派出所

2017-11-14 16:25

〔記者陳建志／台中報導〕三太子也反毒！

台中市26歲張姓男子13日晚間攜帶大批毒咖啡、毒梅餅，準備到太平交貨，沒想到途中精神恍惚，在計程車後坐不斷呼喊「我是三太子降駕」，還狂敲司機後腦，司機擔心發生意外，開下台74線快速道路太平中山路匝道，看到一旁就是新平派出所，趕緊把車停在派出所前報案，員警上前關心，赫然發現張男隨身包包內有72包毒咖啡包、K他命和毒梅餅等大批毒品，張男才供稱以1萬元代價幫忙運毒，訊後依毒品罪嫌移送法辦。

張姓男子昨晚從西屯區搭計程車，一上車告訴司機說要去大里，沒多久又更改地點到太平，沒想到途中張男突然語無倫次，彷彿起乩般大喊「我是三太子降駕」，還用手猛敲司機頭部，司機飽受驚嚇，但因車子當時在快速道路上，他不敢有動作，直到開下太平中山路匝道，發現路旁就是太平派出所，趕緊把車停在派出所前衝進警局報案。

新平派出所值班警員黃裕翔獲報，走出派出所想協助，發現張男精神恍惚坐在後座，一旁塑膠袋內還有好幾包東西掉出來，一眼認出是俗稱「小惡魔」的毒咖啡，打開一看除了有72包毒咖啡，還有2包重達2.74克K他命，以及12顆含有安非他命的毒梅餅，立即將張男帶進警局偵辦。

張男向警方坦承有喝毒咖啡，還說因缺錢花用，昨天以代價1萬元協助綽號二哥的男子運送毒品，沒想到毒品藥效發作，反而自投羅網，員警笑稱「連三太子也反毒」，才會將張男直接指引到派出所，訊後將張男依毒品罪嫌移送法辦。

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