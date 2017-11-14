停車費欠費大戶注意 行政執行署今起掃蕩「霸王車」

2017-11-14 16:30

〔記者黃建華／高雄報導〕不要以為欠停車費不用繳！法務部行政執行署今天起，針對停車費欠繳大戶之車主進行扣車、查封薪資、不動產追繳欠費。

行政執行署高雄分署在這一波專案執行中，除了扣押義務人存款、薪資及查封不動產外，更會同高雄市政府停管處人員查扣義務人欠繳停車費之車輛；一部欠繳停車費、罰鍰948件，欠費金額6萬餘元之車號ＹＮ-3523小貨車，獲報停放於前鎮區英明國中前之公用停車格，執行人員會同停管處人員前往，發現該車車後擺滿洋蔥、地瓜等農作物現場販賣，執行人員當場將該車查扣。

另一部長期停放於河西路停車位，欠繳之停車費、罰鍰1045件，欠費金額12萬餘元之車號ZM-0073自小客車，也被執行人員查封，查封之車輛將擇期拍賣。

執行過程中，意外查獲AB車。一部停放於鳳山區公有中侖停車場，車號AFW-3230之車輛，執行人員前往查封時，核對執行車輛與車籍資料所載之顏色、車型、西西數均不相符，顯係懸掛他車牌照（AB車）。當場向警方舉發，經警方派員到場卸下車牌扣押保管，填單舉發，並協調主管機關交通局依法移置保管該車輛。

高雄分署特別呼籲民眾，停車費一定要按時繳納，若未繳納而被移送強制執行後，車主的存款、薪資或不動產將會被強制執行，屆時將又要額外負擔一筆執行費用。