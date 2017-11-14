收賄包庇業者 北市水利處前技工判8年4月

2017-11-14 15:49

〔記者王定傳／新北報導〕台北市政府工務局水利處前技工黃明仁、王雅康，於102至103年間，接受業者賄賂與喝花酒招待，再以驗收放水、免罰違約金等方式包庇，新北地院依收賄等罪，判黃8年4個月徒刑，另依收受不正利益及洩密罪，判王3年4月徒刑，可上訴。

涉入本案的9名業者被依偽造文書、交付賄賂等罪，判處2個月至1年8月不等徒刑，其中有4人獲緩刑。

判決書指，黃明仁從97年至103年間，任職於水利處工務科南區工務所，卻於辦理景美溪右岸堤防整建案時，收取業者25萬元賄款，洩漏變更設計議價會議記錄等文件，且明知監造品管工程師已離職，仍包庇監造公司員工在簽到表動手腳，偽簽離職監工姓名，用以表示他有到場監控。

不僅如此，103年農曆年前，水利處發佈新聞將開放自行車道給民眾使用，但該工程因馬賽克拼貼工程未完工，黃明仁備感壓力，竟放水查驗，由業者順利過關完成竣工。

102年間，他在辦理興隆路涵管改善案時，明知業者沒有派員常駐工地執行監造，竟找王雅康等3名同事，接受業者招待喝花酒，仍予以包庇請領監造服務費及規避扣罰。

另名技工王雅康在辦理河濱公園疏散門及堤防美化2件標案時，也以相同方式包庇業者，還在一天之中，接受業者招待，到3家酒店喝花酒；由於廉政署接獲檢舉發函調取資料，王雅康竟將此事告知業者；審理時，黃明仁及王雅康均否認犯行。