被控以夾鏈袋當保險套性侵12歲堂妹 堂哥獲判無罪

2017-11-14 15:31

〔記者黃建華／高雄報導〕屏東縣一名22歲男子「阿傑（化名）」被控約在5年前，趁當時年僅12歲的堂妹熟睡時，以夾鏈袋充當保險套趁機性交未遂，阿傑矢口否認，一審判阿傑無罪。檢方不服上訴，仍遭高雄高分院二審駁回，維持無罪判決。

判決指出，22歲的被告阿傑，被控在5年前（2011年7、8月間）未滿18歲時，在屏東縣住處，趁當時年僅12歲的堂妹暑假在家中2樓熟睡時，以夾鏈袋套在自己生殖器上，再以手脫掉堂妹褲子，欲趁堂妹熟睡而不知抗拒之機會與之性交，但因堂妹驚醒，假寐掙扎，被告阿傑唯恐遭察覺即離去而未遂，檢方因此認阿傑涉嫌刑法第225 條第3項、第1項之乘機性交未遂罪嫌。

案經屏東地院及高雄高分院一、二審審理，被告阿傑只承認有偷摸堂妹胸部、私處，堅決否認有以夾鏈袋套在性器，企圖性侵堂妹未遂犯行。

由於被害少女對遭性侵未遂的時間，前後供述不一，並供述並未親眼目睹堂哥在陽具套上夾鏈袋，而是堂哥欲性侵她時「有感覺到四角、硬硬的感覺」、「我一直動所以沒成功，事後在廁所發現夾鏈袋，懷疑是堂哥戴上夾鏈袋當保險套性侵她。」

屏東地院一審認為檢方欠缺積極事證可證明被告阿傑有以夾鏈袋當保險套趁機性交未遂犯行，加上被害人少女在警訊、檢方偵查時供述遭侵害的時間不一，判阿傑無罪。檢方不服上訴二審，遭高雄高分院駁回，維持無罪判決。