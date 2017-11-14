警局前闖紅燈露餡 正妹女警智擒通緝犯

2017-11-14 15:35

〔記者許國楨／台中報導〕台中市第二分局女警王姵勛日前巡邏途中直擊2名騎機車雙載男子無視分局就在旁邊，竟大辣辣直接違規紅燈左轉攔查，只見她面帶甜美笑容跟對方談笑風生，看似一般交通違規盤查，氣氛也感受不出異常，其實雙眼一直盯著對方一舉一動，且不動聲色地使出緩兵之計，因為眼前這名坐在機車後座的男子正是毒品通緝犯，當場將其逮捕歸案。

台中市第二警分局永興派出所女警王姵勛當天騎著警用機車在太原路與永興街口停等紅燈，正當變燈之際，就看見2名騎機車雙載男子不顧綠燈直行車輛已經起步，硬是大喇喇在分局前闖紅燈違規左轉，王警見狀追上前攔停準備開單告發。

起初違規騎士很配合盤查，笑笑的將身分資料念給王警查核，以為查詢完畢製單告發完就能離開，此時王警見坐後座的45歲張姓男子感覺如坐針氈，眼神不斷游移閃躲，她察覺不對勁轉而向張男詢問是否有證件供查證？

張男對王警的詢問感到十分緊張，推說自己老年痴呆記不起身分證號碼，後來王以名字跟生日等資料查詢識破張男的因毒品案遭通緝的身分，但為防止打草驚蛇，王景機智以暗號向所內同事請求支援，並以柔和的口吻使出緩兵之計跟兩名男子聊天拖延時間，等待支援同仁前來。

期間王警口氣溫和的問著:「你們是要去上班嗎?你們的工作也很辛苦，可是這樣違規很危險喔！」直到前來支援的警員施皓瀛、李家昌抵達，王警才告知張男將以通緝身分帶其返回派出所，請他打通電話給老闆請假，恐怕今天沒辦法去上班了，訊後將他解送歸案。

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