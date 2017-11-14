挪用公款7.5億元 前中影副董莊婉均下月6日發監

2017-11-14 14:27

〔記者錢利忠／台北報導〕前中影董事長蔡正元遭羈押近4個月後，今獲台北地院裁定1000萬元交保；至於中影前副董事長莊婉均被控利用蔡正元出國機會，以土地開發基金、購買辦公大樓等理由，挪用公司7.5億元，最高法院依偽造有價證券等罪，累計判刑8年6月確定，其中9月徒刑可易科罰金，因此莊累計刑期為7年9月；台北地檢署執行科已寄發傳票，傳喚莊女12月6日報到發監執行。

最高法院指出，莊婉均在高等法院更一審共判決成立14罪，上訴後，承審本案的刑6庭判決其中7罪有罪確定，剩下7罪發回高院重新審理調查。

最高法院認為，莊婉均未經中影董事會決議，就侵吞中影財產，在不同時間的資金需求下，多次偽造中影公司取款憑條、匯款條和支票，逐次向銀行詐取中影帳戶存款，金額從2000多萬元到數十萬元不等，因此認定她觸犯偽造有價證券、偽造文書共7罪。

莊婉均遭撤銷發回7罪部分，最高法院認為，更一審沒調查清楚莊偽造財務報表的犯行，也沒釐清她涉犯業務侵占和詐欺取財罪之間的關係，對於多次偽造單據提款犯行，也沒查清楚「牽連關係和連續犯的先後順序」，因此將另7罪撤銷發回更審。

莊婉均辯稱，提款投資前，曾和中影董事長蔡正元等人討論投資近江醫院和台中棒球場等案，獲得同意後，才代表中影簽約投資；莊還主張，就算她違法多次提領中影帳戶款項，應該只成立1罪，不該判她7罪。

最高法院不採信莊婉均辯詞，認為蔡正元等人偵訊時，否認同意她提款投資，且就算蔡等人私下同意，根據公司法和中影內部章程規定，也不能當成是董事會的決議。另外，莊在不同時間的資金需求下，各自偽造中影單據提款，不能只算是1罪，應依刑法一罪一罰規定論罪，共成立7罪。

檢調查出，莊婉均95年5月8日起擔任中影副董事長，到同年9月間，趁當時董事長蔡正元經常出國，利用保管公司大小章的機會，以投資開發案名義，陸續由公司支付土地開發基金、顧問費、預付土地款等，共挪用中影資金7億4932萬9000元，台北地檢署99年間將莊提起公訴。