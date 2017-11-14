輕生或意外？北投硫磺谷蓄水池發現男性浮屍

一名男子今天被發現陳屍在溫泉谷內的蓄水池（左方白色物體）。（記者王冠仁翻攝）

2017-11-14 16:04

首次上稿14:18

更新時間16:04

〔記者王冠仁／台北報導〕今天早上10點多，自來水公司人員在台北市北投區泉源路、硫磺谷內一處水池內，發現一名男子陳屍池中，嚇得報警。警方趕到現場，抽出池內部份泉水，發現死者面部朝下，初判死者是一名年約30多歲的男性，但他身上沒有證件，身分仍待釐清；此外，警方根據遺體狀況判斷，死亡時間恐怕已經1天多，但不排除是因為溫泉池池水溫度高所致，詳細死亡時間仍有待釐清。

警方表示，該水池是自來水公司自溫泉上游抽取泉水後，引流至俗稱為「水櫃」的蓄水池，再由蓄水池分接管線給下游的溫泉業者。自來水公司員工每天早上都會前往巡視，但昨天巡視時沒發現異狀，今天早上巡視時發現水櫃旁有許多泉水溢出，仔細一看，赫然發現池內有人形，嚇得報警。警方前往後，自來水公司員工將部分池水抽出，這才發現一名男性陳屍池內。

警方認為，該處池水溫度約50至60度，非人體可以承受的溫泉熱度；此外，遺體上除了肢體有部分淤青並無明顯外傷，警方初步研判可能是該男子清晨前往該處運動卻不慎落水溺斃，由於該處水池只有140公分高，其高度不至於無法爬出，警方正在積極釐清。