闖紅燈撞死賣麵包圓夢男 酒駕女慣犯肇逃又卸責

2017-11-14 14:00

〔記者許國楨／台中報導〕又是酒駕闖禍！台中市西屯區今天凌晨發生一起死亡車禍，在酒店上班的顏姓女子酒後開賓士車搭載兩名乾弟弟，行經路口時闖紅燈高速撞上綠燈直行的陳姓機車騎士，導致中士退伍後開烘焙坊圓夢的陳男當場被撞飛傷勢嚴重，經送醫仍宣告不治，可惡的是，顏女肇事後竟加速逃逸被警方攔查時還卸責，車內同時被查到K毒，訊後依過失致死等罪嫌送辦。

這起死亡車禍發生在今天凌晨一時許，34歲顏女駕駛白色賓士車搭載分別29歲、25歲的林姓及李姓男子沿文心路往北屯方向高速行駛，在行經文心路、西屯路口時闖紅燈，攔腰撞上沿西屯路綠燈直行的32歲陳姓機車騎士，因撞擊力道猛烈，賓士車車頭嚴重毀損，機車全毀，陳男則是當場被撞飛沒了呼吸心跳，經送醫仍因傷勢過重急救後宣告不治。

但顏女肇事後不僅未停車處理反加速落跑，過程中先因撞擊機車後打滑後撞上路旁騎樓柱子，接著持續沿文心路左轉甘肅路方向逃逸，此時賓士車因故障停了下來，警方在距離撞擊點約600公尺遠的長安路與甘肅路口查獲時，發現李姓、林姓男子正在推車，顏女則坐在副駕駛座，3人口徑一致聲稱是綽號「小胖」男子開車，肇事後棄車逃逸把他們留在現場。

但警方調閱路口監視器，發現當時僅有3人從賓士車下來，從頭到尾未見「小胖」，加上有目擊證人指證看到肇事駕駛是女性，進一步追問，聲稱是顏女乾弟弟的李男及林男這才坦認，稍早開賓士車到市區接與朋友喝酒的顏女，但顏女堅持要開車，沒想到闖下大禍，顏女見無法狡辯坦承，因有二次酒駕前科，害怕第三次酒駕被逮恐入獄服刑才會和乾弟弟串通，在警方到場時立即從駕駛座移到副駕駛座卸責。

顏女酒測值達0.46毫克，嚴重超標，警方同時在車上查獲5公克K他命毒品，除對3人採尿送驗，訊後並將全案依過失致死、公共危險等罪嫌送辦；而陳姓死者因大學時期時女友喜歡吃甜點對烘培產生興趣，空軍中士退伍後先在夜市賣麵包，前年才開烘焙坊圓夢，未料竟被酒駕顏女撞死，讓家屬哀痛不已。

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