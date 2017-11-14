200公斤男就醫 消防分隊全員出動拆門、警備車載運

消防人員在搬運途徑鋪上厚紙板，以棉被充當墊被，拖行上勤務警備車送醫。（記者彭健禮翻攝）

2017-11-14 13:38

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣西湖鄉1名患有「小胖威力症」的19歲張姓男子，今天上午被父親發現生體不舒服，撥打119求助，因張男體型龐大、體重超過200公斤，消防分隊全員出動，拆除房間門板，並由6名警義消用棉被將張男合力抬上勤務警備車，順利協助送醫。

消防局第2救災大隊長鄭勝峰說，今天上午9點許，消防局接獲張男父親通報，指兒子嘴唇發紫、呼吸急促，消防分隊遂派遣救護車及2 名警消前往。

但消防人員到場，發現張男體型龐大、體重驚人，研判超過200公斤，擔架及救護車空間，無法載運，遂先行給予張男氧氣，並通報分隊全員出動、協請義消支援。

張男房間位處一樓，但房門過窄，不利搬運通過，消防人員遂拆除房間門板，並在搬運途徑鋪上厚紙板，以棉被充當墊被，拖行上勤務警備車送醫；張男到院時，也動用8名醫護人員，才順利將張男移上病床。

張男經醫師初步診斷，為呼吸衰竭、白血球偏高，但尚無生命危險。

張父說，張男出生後檢查出染色體異常，確診為「小胖威利症」患者，也有智力方面問題，他為照料兒子無法工作，妻子在工廠上班勉強支撐家計，也領有低收補助，希望能有安養機構肯收留照料。

張父說，兒子因疾病，體重超標，但今年6月自苗栗縣特殊教育學校畢業後，就時常賴在床上，煮稀飯和燙青菜給他吃，還是一直胖。

張母說，兒子總是覺得吃不飽，也會趁家人不注意亂吃東西，有時1天就能胖2公斤，但有一陣子沒量體重，也不知道兒子究竟有多重？