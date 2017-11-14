WIFI設備有電磁波？房東關電源不給用起訴

2017-11-14 13:46

［記者鄭淑婷／桃園報導］39歲邱姓男子於今年1月初，將位於桃園市桃園區的房子，租給許姓女子做為辦公室，雙方租約為5年，不過，邱男發現許女在屋內裝設WIFI設備，質疑產生的電磁波可能會危害到住隔壁的家人，從3月到5月間多次在晚間到隔天早上關掉總電源，導致許女沒電可用，邱男因此吃上強制罪官司，桃園地檢署檢察官偵結予以起訴。

邱男坦承將房屋出租給許女當辦公室，辯稱是因晚上辦公室未使用，才會將總電源關閉；許女則提出雙方簽訂的租賃契約，契約中並未約定使用電源的時間，也未限制她僅能於上班時間才可使用電源。