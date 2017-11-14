詐團蒐集帳戶也設「斷點」！ 他賺3千卻賠20多萬

2017-11-14 13:02

［記者楊政郡／台中報導］詐欺集團為了製造「斷點」，蒐集帳戶也像諜對諜！33歲劉男接受指示到快遞公司領包裹（內為存摺、提款卡及密碼），再把包裹送到大賣場、大商場置物櫃內，櫃內放置現金1千元，就是他「送貨」的代價，劉男跑3趟賺3千元，法官依幫助詐欺判拘役59日，審酌劉某無前科，又積極與20名被害人和解（受騙金額計百萬餘元），賠償20幾萬元，法官給予緩刑2年。

判決書指出，劉姓男子104年7月18日受指示接收一筆「黑貓宅急便」快遞送來的包裹，內為簡姓男子申辦的銀行帳戶之存摺、提款卡及密碼（簡姓男子是求職受騙申辦帳戶後提供，檢方不起訴處分），劉某拿到包裹依指示拿到台中市東區「大魯閣新時代」B1某置物櫃，他把包裹放進去，置物櫃內已有1千元現金等著他，就是他「送貨」的代價。

同月劉某依類似手法「送貨」3次，獲得3千元酬勞。而這些非法搜集來的帳戶，都被詐欺集團拿去進行網路詐騙，陸續有20名被害人受騙數千元至數萬元，總計上百萬元，檢方發現3帳戶3名提供者，都是不知情求職者受騙，均獲不起訴處分，而「送貨」者可預見，這種手法很可能就是幫助不法行為，幫助犯明確。

在大賣場及大商場置物櫃放置千元現金，詐欺集團通常會派人在現場監視，以防現金被拿走，也防劉某拿了錢污了包裹等行為，躲開監視器，而劉某大搖大擺就先被抓了，這是詐欺集團製造的斷點，幫助犯被抓，幕後主嫌還在逍遙。

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