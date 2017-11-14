新北執行署鐵腕追停車欠費 公有車格鎖定對象

行政執行署新北分署對積欠停車費車輛進行強制查封，不乏Benz、Audi及Mini Cooper等名車。（新北分署提供）

2017-11-14 12:49

〔記者王定傳／新北報導〕行政執行署新北分署與新北市政府為了解決長期欠繳停車費案件，從本月8日起，在新北市各公有停車格尋找欠繳停車費車輛，一旦發現就予以查封，拖吊至附近保管場，目前總拖吊26部車輛，不乏Benz、Audi及Mini Cooper等百萬名車，合計欠停車費超過108萬元。

行政執行署新北分署指出，連日來不分晴雨，路邊公有停車格尋找欠繳停車費車輛，一有發現，就立即由行政執行官帶領書記官及執行員，會同新北市政府交通局人員予以查封，並拖吊至附近保管場，今日中午為止，總共拖吊26 部車，欠繳停車費超過108萬元。

新北分署指出，這些車輛不乏Benz、Audi 及Mini Cooper 等進口百萬名車，車主並非沒能力繳納欠費，而是故意不繳，有車主發現車輛被拖吊後，立即辦理分期繳納，並將車子領回；也有車主表示近期內會繳清。

新北分署呼籲其他車主儘速出面，否則將在下個月拍賣這些車輛，以抵償停車費及其他稅費或罰鍰；另也會持續扣押、查封及拍賣車主存款、薪資、動產或不動產，必要時並將採取限境出境或向法院聲請拘提、管收等強制處分手段。