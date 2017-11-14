功課退步被媽媽沒收手機 國三生決定...

2017-11-14 11:47

〔記者黃佳琳／高雄報導〕岡山警方夜間巡邏時，發現1名陳姓青少年深夜在街頭遊盪，還邊走邊哭，員警上前了解後，得知陳少因功課退步，被媽媽沒收手機，一氣之下和媽媽大吵一架，然後離家出走，員警好言勸慰後，帶著陳少返家，母子最後相擁而泣，避免一場憾事發生。

警方指出，10日深夜9點多，甲圍派出所巡佐兼副所長何秉憲與警員王相宇在甲圍路與甲樹路口，見到1名青少年獨自行走，當時已淚流滿面的青少年見到員警時，面露出驚嚇恐慌表情，以為自己深夜遊蕩街頭將被警察帶回派出所，面對警察的詢問都支支吾吾，不敢明確表達。

何、王兩人耐心詢問後，該名青少年才說出自己姓陳，目前讀國三，因為媽媽覺得他最近沉迷於手機遊戲，導致課業明顯退步，因而將手機沒收，他為此和媽媽大吵一架後，憤而離家外出，感到很委屈所以才邊走邊哭。

陳少還向員警說，他的爸爸已經過世，靠越南籍母親一人扶養他長大，媽媽在台灣也沒有親人、娘家可以依靠，母子兩人相依為命，自己也了解媽媽獨自扶養他的辛勞，也坦承自己最近課業的確有退步，自己又因此與媽媽大吵一架後離家出走，媽媽現在一定非常難過、擔心。

員警見陳少的情緒已平撫，並在警方鼓勵下，陳少願意由員警協助陪同返家與母親認錯道歉。陳少返家見到母親後終於按捺不住情緒嚎啕大哭，母子倆還相擁而泣，陳少的媽媽除向警方表示感謝，並會檢討自己與孩子溝通方式，避免再有類似情形發生。