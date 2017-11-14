蔡正元1000萬交保 律師證實蔡妻上週產女

2017-11-14 11:37

〔記者張文川／台北報導〕中影前董事長蔡正元被控侵占中影減資款3.7億元，被羈押禁見近4個月，北院今提訊蔡正元開庭後裁定1000萬交保，蔡的律師透露，蔡正元妻上週二產女，隔天在偵查庭內有看到女嬰照片。

律師林合民表示，1000萬交保金額是檢方提議，由於蔡正元家族的相關帳戶都已被凍結，籌措有困難，親屬會盡力去借。律師透露，蔡正元的妻子上週二陣痛，當晚產下一女，上週三北檢正好提訊蔡正元時，律師已在北檢偵查庭內，當庭秀照片給蔡正元看。

蔡正元今年7月18日起執行羈押並禁止接見、通信，9月18日延長羈押禁見2個月，押期將屆，檢察官聲請具保停押，檢察官認相關被告、證人陸續已到案，應已無勾串之虞，但仍有逃亡之虞，不過可以1000萬元具保、限制住居、定期報到方式取代羈押。

北院法官裁定指出，依檢察官報告的調查進度，足以認定蔡正元湮滅證據及勾串的可能性，已因偵查程序進行與蒐集證據逐漸完備而降低；審酌蔡在台、港、中國的債務、資力及工作，蔡有逃亡之虞，但考量是檢察官主動聲請停押，蔡也當庭表示他因為被禁見，無法與親友聯絡，帳戶遭到凍結，籌措金額有限，但在律師協助下，願盡力提供擔保金，法官因此裁定1000萬交保並「三限」，每週至派出所報到2次。