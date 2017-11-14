谷關男舉槍自盡 警追出背後出賣朋友擄人勒贖案

2017-11-14 11:23

［記者楊政郡／台中報導］24歲男子張凱旋今年8月時，被發現在台中谷關某停車場廁所內舉槍自盡，檢方查出，他因出賣朋友自責，前1天他與男子陳冠廷共謀，企圖持槍擄走兩名蔡姓友人未遂，期間射傷其中1名蔡姓男子肩膀，兩蔡趁隙逃逸搭便車報警，陳、張搶得兩蔡車內的12萬現金，同月6日凌晨3時許兩人道別，5時許張就舉槍自盡，警方根據被害人陳述及現場跡證，8日拘提陳嫌到案，依擄人勒贖未遂、強盜、槍砲等罪起訴陳冠廷。

起訴書指出，22歲被告陳冠廷積欠賭債，今年6、7月間還被追債毒打，而友人張凱旋在8月3日上午與兩名經營二手車的蔡姓友人共進早餐，得知兩蔡最近賣車獲利，將上情告知陳冠廷，陳因被錢逼急，邀張共謀計畫擄人勒贖，張竟同意且由他來邀約蔡出面。

張以借款為由，5日晚上10時邀兩蔡開車過來接他，兩蔡則準備現金12萬要出借。而張預藏一把槍枝，上車後不久在北屯區光西路上，陳冠廷駕車攔截兩蔡的車子，此時張在車內拿出手槍，無意間擊發射中蔡姓友人肩部，而陳擋車後持西瓜刀一把下車，兇狠狠的走過來，準備連車帶人一起擄走兩蔡，張在一旁持槍協助。

但賊星該敗，此時一部自小客車過來，因陳的車子擋到路，陳與張怕驚動外人，準備去挪車，兩蔡趁隙往馬路逃跑，兩嫌原要追緝，後來放棄，回頭拿走蔡等車上的現金12萬元，張分到1萬餘元，其餘陳拿走，此時已是6日凌晨3時許，張向陳道別，凌晨5時許張就被發現舉槍自盡。

兩蔡脫困逃跑後，向路上小客車駕駛求救載往新社分駐所報案，警方在8日拘提陳到案。陳到案後否認與張共謀擄人勒贖，也否認車上有12萬元，但被害人供詞及現場跡證，檢方認定上述事實起訴陳嫌。

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