首屆國家警光獎 2苗警入列

2017-11-14 11:16

〔記者彭健禮／苗栗報導〕首屆「國家警光獎」，全國計有82名優秀警職人員獲獎，苗栗縣警察局少年隊組長曾冠喜、苗栗警分局偵查隊偵查佐徐文賢2人，今年也獲此殊榮，各獲10萬元獎金；2人都謙虛地說，能夠得獎，是團隊共同努力的成果。警察局長林炎田也肯定2人的表現，並感到與有榮焉，表示，期許苗警都能展現警察專業，契合民意，用同理心處理各類案件，並持續加強「掃毒、打詐、掃黑」，維護治安平穩。

曾冠喜甫於11月初，由竹南警分局偵查隊長轉調縣警局少年隊組長。他在偵查隊長期間，於去年9月，偵破販毒集團，查獲一級毒品海洛因78.78公克、二級毒品安非他命1310.39公克；去年12月，偵破詐騙集團，搗破詐騙中國的詐騙機房3處，拘捕機房成員22名。

另，去年5月，竹南鎮發生農婦遭割喉殺害事件，因事發地點位處偏郊，曾冠喜帶領隊員，擴大調閱周邊監視畫面清查過濾可疑人士，2天迅速逮獲37歲兇嫌吳永明。

徐文賢從警至今24年，擔任偵查佐8年，近3年獲記功8次、嘉獎299次，工作態度認真、操守良好，。近1年多來，他偕同隊友接連偵破多起重大刑案。去年3月，三義一家木雕工廠，遭竊600萬元木雕藝品，徐文賢與小隊抽絲剝繭，將4名嫌疑人一舉查獲。

今年3月10日，苗栗市頭屋大橋爆發嚴重槍擊案，開槍過程被囂張犯嫌PO網，嚴重衝擊地方治安，也成社會矚目案件，身為專案小組成員的徐文賢，根據槍傷通報後以車追人，清查在場7輛車和35名可疑分子，迅速偵破。6月下旬，也循線破獲李姓男子販賣及持有改造手槍2支和子彈8發，過程未耗費1槍1彈。

曾冠喜說，感謝竹南警分局偵查隊共同打拚的弟兄，能夠獲得獎項是團隊共同努力的成果；徐文賢也將榮耀歸功偵查隊長及歷任小隊長教導有方，還有偵查隊隊友同心協力偵防犯罪。2人都表示，會與大家分享這份榮譽與喜悅。

警友總會最高顧問葉國一，有感於全國警察人員積極打擊犯罪、維護社會治安與保障人民生命財產安全，為慰勉同仁辛勞，每年捐贈1千萬元，頒發「國家警光獎」，作為執行治安工作績優警察人員獎勵金，以表揚績優警察人員，並激勵警察同仁工作士氣。