可以回家抱女兒了！蔡正元1000萬交保

2017-11-14 11:01

〔記者張文川／台北報導〕中影前董事長蔡正元被控侵占中影減資款3.7億元，涉犯業務侵占、背信罪，羈押期將於17日屆滿，台北地檢署考量全案牽涉金流複雜的國民黨三中黨產交易，且先前透過司法互助請求香港等地清查蔡正元海外帳戶也沒進展，昨為蔡向台北地院聲請具保停押，改以限制出境、出海及住居等管制手段確保後續調查；北院今上午提訊蔡正元開庭，訊後裁定1000萬交保，限制出境、出海與住居，每週一、五至南港派出所報到。

檢方調查，國民黨與蔡正元之間疑有密約，蔡簽署合作意向書允諾若促成中影股權交易，須「回饋」國民黨高層5億元；檢方因此懷疑蔡正元於2006年7月以中影董事長身分召開股東臨時會，決議現金減資退還股本5億8283萬餘元，並信託給旗下阿波羅公司的舉動，疑另有內情。

蔡涉侵占的中影資金3.7億多元，部分已流向香港，且多以現金提存款製造金流斷點，不排除落入未曝光的黨高層口袋；此外，蔡擔任董事長的領航基金會也疑遭蔡挪用上千萬元，同樣流向香港。

檢方雖透過司法互助管道，請求香港的銀行提供帳戶明細，但港方堅持須蔡本人臨櫃申請才能調取，查案陷入瓶頸：阿波羅公司歷年帳冊也只搜到2年份，蔡侵占中影減資款及三中案金流全貌，皆有待釐清。

受限於刑事訴訟法規定，偵查期間羈押被告上限4個月，蔡的押期將於本月18日屆滿，檢方因此聲請具保停押。