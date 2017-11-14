澎湖男子與妻吵架到高雄散心 煙盒藏毒被逮

2017-11-14 10:59

〔記者黃良傑／高雄報導〕家住澎湖經營炸雞店的凌姓男子，因遇小月，生意一落千丈，經常為了錢與妻口角，他獨自來高雄散心，蹲在騎樓抽煙等旅店清房，卻忘了煙盒內藏有1.4公克安毒，保大黎明中隊員警上前關心，意外查獲毒品送辦。

保大今天表示，12日傍晚執行巡邏勤務時，在三民區南台路前發現凌男（43歲）滿面愁容，獨自蹲坐在騎樓下抽煙，見警網經過時，才想起煙盒裡藏有安毒，因心虛臉色突變慌張，低頭準備離去時，被員警察覺有異上前攔查，果然查獲安非他命毒品1.4公克。

警方調查，凌姓男子有毒品、竊盜、搶奪等前科，平日住在澎湖，並在岳父的鐵工廠工作，經濟狀況原本穩定，但半年前因與岳父工作理念不合，離開鐵工廠後自力經營炸雞生意，剛開始因觀光客眾多，生意還算不錯，最近觀光客銳減，炸雞生意也跟著一落千丈。

因家裡還有兩個幼子嗷嗷待哺，凌男常與妻子為了經濟問題發生口角，他獨自到高雄散心，思考未來之路，因旅館入住時間未到，他在旅館騎樓前抽煙等候，反吸引警方關切查獲毒品。

警方對其遭遇雖表同情，也只能勸其為了家中妻小，儘快將毒癮戒掉，警方訊後依毒品危害防制條例移送地檢署偵辦。

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