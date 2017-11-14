38刀砍死88歲晨運翁 19歲精障男2審被判無期

2017-11-14 10:56

〔記者楊國文／台北報導〕曾2度犯下殺人案的19歲周姓男子，上一次犯殺人未遂案於去年2月底才服刑出獄，周男去年6月中在台北市信義區四獸山區，不滿在晨運的88歲李姓老翁嫌他遛的狗又臭又亂吠，竟持水果刀狂砍老翁38刀致死，一審判他無期徒刑，高等法院考量周是有幻聽、被害妄想等症狀的思覺思調症患者，今仍判他無期徒刑，周聆判後不滿嗆「我要上訴」。

李翁的大女兒今親自出庭聆判，記者詢問她對判決看法、是否上訴等問題，她神情嚴肅不回答離去。

高院宣判後隨即召開延押庭，法官認為周犯下最輕本刑5年以上的殺人重罪，且有逃亡之虞，擬將他延押？周答沒有意見，但律師表示周始終坦承犯行，應無逃亡之虞，不過檢方反對，認為應延押，法官諭令將周還押。

去年6月12日清晨7時許，88歲李翁前往四獸山運動、練氣功，卻沒有返家，家屬報案，警方發現老翁陳屍於虎山步道一處荒廢涼亭中，經調查後鎖定周男涉嫌重大。

周男被捕後供稱，當時他外出遛狗，在涼亭時他的狗對老翁狂吠，老翁抱怨他的狗髒、臭又兇，叫他把狗帶離開，2人口角，老翁還拿拐杖打他，周男持刀狂砍老翁38刀致死，其中27刀集中在胸腹等重要部位，有1刀甚至貫穿死者心臟、主動脈，棄置於虎山步道的涼亭長椅上。

周男於未成年、學生時代，就曾在校內犯下殺人案，3年前又在路上隨機從背後砍殺路人成傷，這次則是直接從正面殺人，檢察官偵辦期間認為周男具反社會性格，將他起訴，台北地院審理後，依殺人罪判處無期徒刑。高院審理後，認定周手段兇狠，但考量他是有精神障礙的思覺思調症患者，仍判他無期徒刑、褫奪公權終身。