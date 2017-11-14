護理師侵吞夫家遺產367萬 判刑1年半

2017-11-14 09:32

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕傅姓護理師的公公與先生接連重病死亡，她卻趁保管存摺印章之便，侵吞367萬元入己，事後遭其他繼承人要求說明財產流向卻說不出來，新竹地院依侵占罪判刑1年半，犯罪所得367萬元沒收。

判決書指出，傅女的公公韋男因罹病，而於99年10月間將定期解約後，把共計592萬元轉入兒子銀行帳戶，存摺、印章均委託兒子保管，沒想到兒子受託保管財產後，即因罹患膽管癌須乘坐輪椅，仰賴鼻胃管進食而無法自理生活。

從此傅女保管先生個人與公公的存摺、印章、現金，並以轉帳或匯款方式，自先生帳戶取款後，再轉帳或匯入自己帳戶內，以此方式，將應分配給婆婆、姑姑叔伯的遺產367 萬元，易持有為所有，予以侵占入己。

因傅女夫妻未向其他繼承人說明公公遺產內容，且先生不久也死亡後，傅女又否認公公留有任何遺產，其餘繼承人乃委請律師發函，請傅女向全體繼承人說明遺產明細，以利全體繼承人分配，然傅女仍藉詞推託，迄今不能釐清遺產明細，亦全未返還，檢方因此介入偵查並起訴。

法官審酌傅女身為人媳，卻僅因急於支應先生醫療費用及貪圖一己私利，竟將公公遺產（應為全體繼承人公同共有）侵占入己，有辱所託，任意侵害其餘繼承人財產權，且犯後矢口否認犯行，猶飾詞狡辯，將一切責任推給已死的先生，且迄今未與告訴人、繼承人和解或賠償渠等損失，顯無悔悟自省之心，因此依侵佔罪判刑1年6月，犯罪所得367萬元沒收。