涉移民署弊案 施明德百萬交保

內政部資訊中心主任施明德擔任移民署資訊組長期間涉弊；台北地檢署昨會同廉政署動員百人大搜索，約談施男等42人到案，14日晨訊後依違反政府採購法等罪，諭令施明德100萬元交保，施明德面對媒體提問不發一語，快速離去。（記者黃耀徵攝）

2017-11-14 09:18

〔記者謝君臨、錢利忠／台北報導〕內政部資訊中心主任施明德擔任移民署資訊組長期間，涉利用經手移民署入出境資訊系統招標案機會，收取10多家廠商賄賂，再洩漏標案資訊供圍標或綁標，至少有7件標案涉弊；台北地檢署昨會同廉政署動員百人大搜索，約談施男等42人到案，今晨訊後依違反政府採購法等罪，諭令施明德100萬元交保。

其餘交保的有李奇申100萬元交保，郭正義、彭麗文各60萬元交保，郭俊豐50萬元交保，陳英傑30萬元交保。

入出境安全恐有漏洞？ 檢廉查涉案廠商是否中資

檢廉擔心弊案造成國門入出境安全漏洞，甚至國人個資流向對岸，已一併清查涉案廠商是否具中資色彩。

檢廉獲報，施明德約3年前在高市添購市價約1600萬至1800萬元新房，卻將新房出租給特定投標廠商，檢廉不排除施假借最有利標模式綁規格標，騙過外部評委審查，再假收租名義，變相由業者替他繳房貸，其中疑涉對價。但施接受移民署內部調查時曾澄清，房產是他任職移民署前所購置，未曾出租給廠商。

據指出，98年間，桃園機場第一及第二航廈曾發生資料庫系統故障的大當機事件，施明德剛好由原服務的台北市政府轉任移民署資訊組長，開始負責相關資訊系統的招標案。

檢廉2年前接獲檢舉，指施於98年至105年間所承辦的國境線上資訊建置及維護等標案涉弊，派駐廉政署的承辦檢察官周芳怡佈線偵監多時，昨見時機成熟，以涉違背職務行、受賄及政府採購法，動員搜索內政部資訊中心、移民署資訊組，及相關涉案人等住處，移民署資訊組有2名承辦人被約談，其中一名與施明德私交甚篤的前移民署科長陳英傑列被告，另一名為證人。

格外諷刺！施明德年初獲頒「模範移民官」

施明德自98年至105年間任職移民署資訊組長，去年底轉任內政部資訊中心主任；今年1月16日，移民署舉辦10週年署慶，內政部長葉俊榮還頒發感謝狀，親自表揚施明德為「模範移民官」，如今施卻傳涉弊，格外諷刺。