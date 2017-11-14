離譜！尿液檢體疑被調包 男女嫌犯皆判無罪

2017-11-14 00:21

〔記者李立法、邱芷柔／屏東報導〕譚姓女子因為財物遺失由吳姓男子陪同到派出所報案，沒想到員警發現譚女身上有安毒吸食器，要求驗尿，尿液呈陽性反應，譚女被起訴；法院審理時居然發現檢體經DNA比對顯示是吳男的尿液，譚女獲判無罪，檢方轉而起訴吳男；這次法官認為採證過程有重大瑕疪，也判吳男無罪，可上訴。

負責受理該對男女報案派出所當時有4名警察在場，由女警陪同譚女到廁所採尿，並將尿液檢體封條後送驗，警方認為在眾多員警注視下，檢體被調包的可能性不高，但DNA比對結果卻讓警方傻眼；檢方表示，將深入了解尿液採證過程，是否涉及人為疏失。

104年3月23日上午，譚女因財物遺失在吳男陪同下前往派出所報案，員警卻發現譚女包包裡裝著留有粉末的吸食器，初步驗出安毒反應，員警還查出吳、譚兩人都是毒品人口，但吳男拒絕驗尿，遂由女警陪同譚女到廁所採尿，並將檢體送驗，因呈陽性反應，檢方依違反毒品危害防制條例起訴譚女。

屏東地院審時，譚女否認吸毒，辯稱當天吃了安眠藥，什麼都不知道；院方遂將該尿液檢體送往法務部調查局實驗室進行DNA比對，結果顯示該尿液檢體出自吳男，並非譚女尿液，譚女因而判無罪，檢方轉而根據該檢體比對結果，將吳男以違反毒品危害防制條例起訴。

吳男喊冤，指當天陪譚女去派出所報案，警察沒有對他採尿，不知道為什麼驗出來會是他的尿，他根本沒有施用毒品。

合議庭法官認為該尿液檢體雖為吳男所有，但並非依法定採驗程序對吳男採得，無法確認該尿液檢體為吳男於104年3月23日所排放，依罪證有疑利於被告法則，應予被告無罪諭知。