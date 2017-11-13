獨家》是警察啦！盜刷未掛失信用卡 夢到七爺八爺來拉

2017-11-13 23:43

〔記者王俊忠／台南報導〕詐騙手法又翻新！歹徒選擇對加油站與一般超商店家的消費者遺失信用卡下手！警方調查，台南地區有幾家手機店、量販店與百貨大賣場遭到歹徒持他人遺失、但未掛失的信用卡盜刷，追查發現有詐騙集團鎖定這種未掛失信用卡犯案牟利，此集團至少有包括劉姓男子在內的3名共犯。

劉姓男子（21歲、台北人）涉參與此詐騙集團，他被分工到各地加油站與一般超商佯稱「在此地遺失信用卡」，騙店家人員拿出拾獲的信用卡供其指認，劉嫌都會假冒是失卡人的親友身分，如店家未落實核對持卡人身分，就會被劉等嫌犯矇騙取走他人的失卡。

劉男再持騙得的失卡，先到有自助加油的加油站試刷卡加油，如信用卡刷得過，意即這張卡是正常、未被掛失，接著集團成員就會選擇到3C產品店、量販大賣場等商店大肆刷卡購物，買的都是價昂的蘋果手機、平板電腦、洋菸、洋酒等商品，把卡刷爆後就棄卡。

台南警方查出，劉男曾在台南地區的3C店、家樂福、小北百貨等店家盜刷1張信用卡購買共10多萬元的商品，這些商品再由集團首腦變賣換現金。據了解，劉男以此卡為集團賺了10多萬元，卻只分得2000元酬勞，讓他氣得決定與集團拆夥。

警方日前上台北拂曉出擊、到劉的住處抓人時，劉在睡夢中被叫醒，醒來後向員警透露「睡覺時有夢到七爺八爺來拉他，沒想到醒來竟是警察在身邊」，警察像是七爺八爺抓鬼魂般的法網恢恢、疏而不漏，對於自己落網也感到冥冥中似有定數。

警方表示，拾獲失卡的店家未確實核對領卡人身分，才讓騙徒有隙可乘，以此盜刷牟取不法利益，提醒店家人員拾獲失卡最好交給警察或直接剪卡，如要留下失卡提供持卡人認領，務必確實核對領卡人身分，以免被騙徒冒領盜刷；遺失信用卡的卡友一定要向發卡銀行掛失，使失卡失去刷卡功能。