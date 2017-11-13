獨家》是警察啦！盜刷未掛失信用卡 夢到七爺八爺來拉

2017-11-13 23:43

〔記者王俊忠／台南報導〕詐騙手法又翻新！歹徒選擇對加油站與一般超商店家的消費者遺失信用卡下手！警方調查，台南地區有幾家手機店、量販店與百貨大賣場遭到歹徒持他人遺失、但未掛失的信用卡盜刷，追查發現有詐騙集團鎖定這種未掛失信用卡犯案牟利，此集團至少有包括劉姓男子在內的3名共犯。

劉姓男子（21歲、台北人）涉參與此詐騙集團，他被分工到各地加油站與一般超商佯稱「在此地遺失信用卡」，騙店家人員拿出拾獲的信用卡供其指認，劉嫌都會假冒是失卡人的親友身分，如店家未落實核對持卡人身分，就會被劉等嫌犯矇騙取走他人的失卡。

劉男再持騙得的失卡，先到有自助加油的加油站試刷卡加油，如信用卡刷得過，意即這張卡是正常、未被掛失，接著集團成員就會選擇到3C產品店、量販大賣場等商店大肆刷卡購物，買的都是價昂的蘋果手機、平板電腦、洋菸、洋酒等商品，把卡刷爆後就棄卡。

台南警方查出，劉男曾在台南地區的3C店、家樂福、小北百貨等店家盜刷1張信用卡購買共10多萬元的商品，這些商品再由集團首腦變賣換現金。據了解，劉男以此卡為集團賺了10多萬元，卻只分得2000元酬勞，讓他氣得決定與集團拆夥。

警方日前上台北拂曉出擊、到劉的住處抓人時，劉在睡夢中被叫醒，醒來後向員警透露「睡覺時有夢到七爺八爺來拉他，沒想到醒來竟是警察在身邊」，警察像是七爺八爺抓鬼魂般的法網恢恢、疏而不漏，對於自己落網也感到冥冥中似有定數。

警方表示，拾獲失卡的店家未確實核對領卡人身分，才讓騙徒有隙可乘，以此盜刷牟取不法利益，提醒店家人員拾獲失卡最好交給警察或直接剪卡，如要留下失卡提供持卡人認領，務必確實核對領卡人身分，以免被騙徒冒領盜刷；遺失信用卡的卡友一定要向發卡銀行掛失，使失卡失去刷卡功能。

  • 劉姓男子（右前一）涉到大賣場盜刷騙得的他人遺失信用卡購買價昂商品再變賣現金牟利。（記者王俊忠翻攝）

    劉姓男子（右前一）涉到大賣場盜刷騙得的他人遺失信用卡購買價昂商品再變賣現金牟利。（記者王俊忠翻攝）

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