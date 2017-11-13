11/13 威力彩連21摃 下期上看7億 今彩539開出2注

2017-11-13 22:30

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（11月13日）開獎的第106000091期威力彩，頭獎摃龜；第106000271期今彩539，頭獎開出2注，每注可得800萬元，由台南市南區金華路一段307號的「九點三七億彩券行」及雲林縣北港鎮仁安里文化路97號1樓的「金多元投注站」開出。

第106000091期威力彩中獎號碼為：「第一區：04、15、17、20、25、28。第二區：01」，頭獎摃龜；貳獎也摃龜；參獎共14注獲得，每注可得15萬元；肆獎共109注獲得，每注可得2萬元；伍獎共418注獲得，每注可得4000元；陸獎共3794注獲得，每注可得800元；柒獎共5465注獲得，每注可得400元；捌獎共2萬7909注中獎，每注可得200元；玖獎共4萬3781注中獎，每注可得100元；普獎共6萬1098注中獎，每注可得100元。

第106000091期38樂合彩中獎號碼為「04、15、17、20、25、28」，五合摃龜；四合共19注獲得，每注可得6萬7500元；三合共352注獲得，每注可得5750元；二合共3998注獲得，每注可得750元。

第106000271期今彩539中獎號碼為「02、05、08、14、25」，頭獎開出2注，每注可得800萬元；貳獎共293注獲得，每注可得2萬元；參獎共7653注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬6455注獲得，每注可獲得50元。

第106000271期39樂合彩中獎號碼為「02、05、08、14、25」，四合共5注中獎，每注可得獎金21萬2500元；三合共227注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6758注中獎，每注可得1125元。

第106000271期3星彩中獎號碼為「341」，正彩共26注中獎，每注可得1萬2500元。

第106000271期4星彩中獎號碼為「8434」，正彩共3注中獎，每注可得12萬5000元

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」