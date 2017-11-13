看錯車號騎錯車竟然能發動 婦人卻被當小偷送辦

2017-11-13 20:26

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市51歲毛姓婦人上週騎兒子的機車到醫院就診，離去時誤騎到別人同款機車，沒想到竟然也發得動，該輛機車古姓車主以為遭竊報警，警方調監視器循線找到婦人，婦人雖喊冤、不是故意的，警方也對「竟有如此巧合」嘖嘖稱奇，仍依竊盜罪嫌將她函送法辦。

古姓男子7日下午2時許將重機車停在南港區修德國小外機車停車格內，約10分鐘後回來，竟發現機車不見了，急忙到附近同德派出所報案，警員陳瑜君、葉奕杭立刻詳細詢問古男有無拔鑰匙、龍頭是否上鎖等細節，先排除違規停車被拖吊，立即調閱監視器畫面比對。

警方察看監視器畫面，竟發現有名身著黑白橫條紋背心的女子自台北市立聯合醫院忠孝院區離開，直接走向古男的機車，鑰匙網車上一插、發動後旋即離去，警方沿線調閱監視畫面，發現婦人將機車騎至中坡南路上停放，經查訪附近店家，找到涉嫌騎走機車的毛姓婦人。

婦人向警方說，當時與兒子到醫院探望家人，向兒子借機車騎回家，兒子告知自己的重機車就停在急診室後方，車牌號碼數字部分是「625」，她走出醫院就看到這輛車牌有「625」的重機車，以為是兒子的，插上鑰匙竟也成功發動，就騎走了。

警方比對監視器畫面試著還原真相，發現婦人的說詞和監視畫面相符，但古男已報案失竊，因此仍依刑法竊盜罪嫌將婦人函送法辦。