食品少東前妻涉盜領610萬 法官勸她：別為此糾結

2017-11-13 21:57

〔記者楊國文／台北報導〕某食品公司張姓少東的藍姓前妻被控趁離婚前，拿張的存摺和印鑑章提領610萬元，一審被判刑，高等法院今首度開庭，藍女否認犯罪，法官勸雙方可就金錢方面再協商，但建議藍女「應理性思考如何解決才對」，人生還很長，勿為此而糾結。

張姓少東和藍姓前妻在2006年結婚，但婚後感情不睦，去年3月經高等法院判准離婚。不過，張姓少東指控，和前妻在離婚前就感情破裂，曾發微信告知「台北房子的鑰匙換過了，也交代警衛了，請不要回來住了」，但她卻在2013年11月12日進到住處，拿了他存摺和印鑑章後，盜領610萬元存款。

不過，藍女辯稱，當時兩人還是夫妻，本就互為代理人，她領款是經過「特別授權」，錢是用於她與3名子女在中國的生活開銷，不是詐欺取財、也沒有偽造文書。

但張姓少東反駁，稱婚後兩人金錢是各自管理，子女的生活開銷另外處理，並說當國泰世華銀行板東分行帳戶被提領160萬、建國分行帳戶遭領450萬元時，還以為是網路被盜用，他專程回台問理專，才發現是前妻去兩家分行臨櫃提款，因而提告。

台北地院考量藍女有子女要撫養，判她10月徒刑，緩刑2年，緩刑期間交付保護管束，並提供60小時義務勞務、參加2場法治教育，藍女提領的610萬元也須沒收。

高院今開庭前，特別訊問雙方事情是否盡量單純化，不要開放旁聽？張姓少東的告訴代理人贊成，並表示之前都是藍女主動聯繫媒體，似有意塑造丈夫「有小三、家暴」形象，造成家屬成員形象大傷，並批評她對家屬探視小孩抱持敵視態度。

但藍女否認犯罪，並表示張姓前夫住的房子是兩人婚後一起買的，法官意有所指的勸藍女，這件案子也已經過了4年，她還年輕，有許多夢想等著去實現，人生不應為此糾結，希望她好好思考的是如何解決。