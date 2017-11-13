台大名醫坦承上班偷腥沒事 小三女醫卻要賠 網友酸爆

2017-11-13 19:22

〔即時新聞／綜合報導〕台大醫院一位整形名醫2014年被妻子發現在醫院與女醫生搞婚外情，妻子提告通姦，後又對丈夫撤告，但女醫在民事部分被判需賠償50萬元。偷吃的丈夫沒事，小三卻要賠錢，被網友酸這是什麼「霸凌小三條款」。

這名在台大醫院駐診的陳姓醫師是整形名醫，陳妻指控，丈夫背著她與同在台大醫院任職的蕭姓精神科醫師私下交往，2013年起發展地下戀情，直到2014年被她發現，陳姓醫師也坦承出軌，並全盤托出劈腿事蹟，例如趁值班時、手術空檔與蕭女私會親熱，舉凡醫院樓梯間、護理站、病房等醫院各角落，還曾到蕭女住處做愛。陳妻憤而提告陳男與蕭女通姦，這段婚外情也在同年4月告終。

判決書上指出，在這段婚外情結束前，2014年3月9日蕭女還苦苦哀求陳男到住處最後一次做愛，之後陳男才正式回歸家庭。陳妻提告後，原諒了丈夫、決定撤告，仍控告女醫師涉嫌通姦罪，但法官認為陳妻舉出的證據僅憑丈夫的片面之詞，判蕭女無罪。

不過，民事上陳妻對蕭女求償100萬元慰撫金，另提出過去蕭女寫給丈夫的情書，內容諸如「或許你一直覺得我對你的喜歡很幼稚愚蠢」、「既然決定要喜歡你，就要好好地這麼走」等甜言密語，此外，蕭女曾在庭上供稱「因為我對於學長（指陳姓名醫）還是有仰慕之情」等證詞，判定蕭女侵害陳妻配偶權，須賠償陳妻50萬元，全案仍可上訴。

此案例引起網友熱議，有人說這小三也真可憐，付出真心和身體，到頭來自己一身狼狽、還要賠錢，男方沒事、能繼續完整婚姻，「老公爽完，老婆領錢，兩夫妻配合默契。人家做小姐還按次收費，她付出真情和身體才還要賠錢，夫妻如果要賺外快可以考慮這個」、「真好，偷吃還有錢拿」、「要就一起告一起撤啊，只有一人有罪是怎樣，跟空氣通姦？」